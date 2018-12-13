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Суд перенес рассмотрение дела Савченко из-за плохого ее самочувствия

Киев • УНН

 • 20283 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 17 декабря рассмотрение уголовного производства в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко в связи с тем, что она плохо себя чувствует. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Суд перенес рассмотрение дела Савченко из-за плохого ее самочувствия

"Заседание отложили на 17 декабря 14 часов в связи с заявлением, которое поступило в суд от Савченко", - сказала она.

По информации пресс-службы, в суд поступило письменное заявление от Савченко, в которой она просила перенести заседание суда, поскольку она плохо себя чувствует.

Напомним, народный депут Украины Надежда Савченко, которая обвиняется в государственной измене, прекратила голодовку.
Савченко начала сухую голодовку 5 декабря.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

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