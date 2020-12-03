Суд не змінив причину закриття справи ексголови Держаудитслужби Гаврилової за брехню в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив ексголові Держаудитслужби Лідії Гавриловій у зміні підстави вже закритої справи щодо недостовірного декларування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У четвер, 3 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення заяву сторони захисту про перегляд судового рішення за виключними обставинами у справі про декларування недостовірної інформації ексголовою Державної аудиторської служби України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у заяві захисники просили скасувати ухвалу щодо колишньої голови Державної аудиторської служби України від 25 травня 2020 року. Тоді колегія ВАКС закрила кримінальне провадження через сплив строків давності притягнення експосадовиці до кримінальної відповідальності. Адвокати посилалися на те, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав статтю 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) неконституційною.
“Заслухавши доводи сторін у судовому засіданні, колегія суддів не задовольнила заяву захисту та відмовила у скасуванні ухвали Антикорсуду”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 25 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови Держаудитслужби Лідії Гаврилової, яку обвинувачували у недостовірному декларуванні, через закінчення строків давності.
Зазначимо, за версією обвинувачення, упродовж 2015-2016 років експосадовиця отримала активи в розмірі 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюється доказами. Також вона не внесла до е-декларації дані про статки члена своєї родини.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.
Як повідомляв УНН, після рішення Конституційного суду, станом на 19 листопада, ВАКС закрив понад десяток справ за брехню у деклараціях.
Як зазначив раніше представник Президента у Конституційному Суді України, народний депутат Федір Веніславський, кримінальні провадження за брехню у деклараціях, закриті після рішення Конституційного Суду, навряд чи будуть відновлені.