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Суд не изменил причину закрытия дела экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой за ложь в декларации

Суд не изменил причину закрытия дела экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой за ложь в декларации

Киев  •  УНН

 • 8800 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал экс-главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой в изменении основания уже закрытого дела касательно недостоверного декларирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“В четверг, 3 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения заявление стороны защиты о пересмотре судебного решения по исключительными обстоятельствами по делу о декларировании недостоверной информации ексголовою Государственной аудиторской службы Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в заявлении защитники просили отменить решение касательно бывшей главы Государственной аудиторской службы Украины от 25 мая 2020 года. Тогда коллегия ВАКС закрыла уголовное производство из-за истечения срока давности привлечения экс-чиновницы к уголовной ответственности. Адвокаты ссылались на то, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал статью 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) неконституционной.

“Заслушав доводы сторон в судебном заседании, коллегия судей удовлетворила заявление защиты и отказала в отмене постановления Антикорсуда”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 25 мая 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению экс-главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую обвиняли в недостоверным декларировании, из-за истечения сроков давности.

Отметим, по версии обвинения, в течение 2015-2016 годов экс-чиновница получила активы в размере 9,92 млн грн, законность оснований приобретения которых не подкрепляется доказательствами. Также она не внесла в электронную декларацию данные о состоянии члена своей семьи.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Как сообщал УНН, после решения Конституционного суда, по состоянию на 19 ноября, ВАКС закрыл более десятка дел за ложь в декларациях.

Как отметил ранее представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, уголовные производства из-за лжи в декларациях, закрытые после решения Конституционного Суда, вряд ли будут восстановлены.

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Украинские Национальные Новости

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