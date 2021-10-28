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Суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови ПриватБанку Дубілета

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Про це повідомили в САП, пише УНН.

Суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови ПриватБанку Дубілета

Цитата:

“28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ “ПриватБанк”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У САП нагадали і про саму справу: під час слідства було встановлено, що у грудні 2016 року, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, голова правління спільно з іншими особами на підставі неправдивих документів виплатив коштом банку понад 136,89 млн гривень на користь страхової компанії, пов’язаної з ПриватБанком.

Окрім цього, вказана особа підозрюється у розтраті грошових коштів банку в переддень його націоналізації в особливо великому розмірі. Загальна сума збитків у цьому епізоді сягає 314 901 825,8 дол. США, що згідно з офіційним курсом становило 8 281 448 814,81 гривень.

“Зауважимо, вказане рішення суду надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України. Вказане рішення Вищого антикорупційного суду оскарженню не підлягає”, — додали у САП.

Доповнення

2 червня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Олександра Дубілета.

А раніше, 29 березня, Національне антикорупційне бюро України оголосило Олександра Дубілета в розшук.

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