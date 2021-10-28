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Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы ПриватБанка Дубилета

Киев • УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Об этом сообщили в САП, пишет УНН.

Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы ПриватБанка Дубилета

Цитата:

“28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего главы правления ПАО КБ "ПриватБанк", – говорится в сообщении.

Детали

В САП напомнили и о самом деле: в ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, глава правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка накануне его национализации в особо крупном размере. Общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долл. США, что согласно официальному курсу составило 8 281 448 814,81 гривен.

“Отметим, указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины. Указанное решение Высшего антикоррупционного суда не подлежит обжалованию”, — добавили в САП.

Дополнение

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Александра Дубилета.

А ранее, 29 марта, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Александра Дубилета в розыск.

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