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Суд дозволив обвинуваченому у захопленні "Укрпошти" у Харкові вийти під заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова пом’якшив запобіжний захід Володимиру Безуху, обвинуваченому у захоплені заручників у відділенні "Укрпошти" у місті, надавши можливість вийти під заставу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Так, 2 грудня суд продовжив тримання під вартою Безуху до 30 січня 2020 року. Проте, суд також визначив Безуху суму застави у розмірі 192100 грн.

Нагадаємо, захоплення відділення "Укрпошти" на вулиці Шевченка у Харкові сталося 30 грудня 2017 року. Тоді у заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.

Як повідомляв УНН, 31 грудня 2017 року Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Володимира Безух.

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