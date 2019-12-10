Суд дозволив обвинуваченому у захопленні "Укрпошти" у Харкові вийти під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова пом’якшив запобіжний захід Володимиру Безуху, обвинуваченому у захоплені заручників у відділенні "Укрпошти" у місті, надавши можливість вийти під заставу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
Так, 2 грудня суд продовжив тримання під вартою Безуху до 30 січня 2020 року. Проте, суд також визначив Безуху суму застави у розмірі 192100 грн.
Нагадаємо, захоплення відділення "Укрпошти" на вулиці Шевченка у Харкові сталося 30 грудня 2017 року. Тоді у заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.
Як повідомляв УНН, 31 грудня 2017 року Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Володимира Безух.