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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Харківського терориста заарештували до 27 лютого (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Володимира Безуха, який підозрюється у взятті в заручники відвідувачів поштового відділення, передає УНН.

Харківського терориста заарештували до 27 лютого (доповнено)

“Слідчий суддя ухвалив: клопотання слідчого про обрання підозрюваному Безуху задовольнити. Обрати Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб до 27 лютого 2018 без внесення застави”, — йдеться у рішенні суду.

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В інтерв’ю журналістам Безух заявив, що не згоден із рішенням і буде його оскаржувати, хоча і не вірить в його результативність.

Про мотиви свого вчинку він відмовився повідомляти оскільки “не довів до закінчення, як хотів”.

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Повідомлення про те, що у відділення “Укрпошти”, розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14.40.

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Спочатку із захопленої “Укрпошти” у Харкові визволили 5 заручників, серед них — двоє дітей, потім ще 4. Злочинця затримано. Постраждалих немає.

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