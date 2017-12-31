Харьковского террориста арестовали до 27 февраля (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безуха, который подозревается во взятии в заложники посетителей почтового отделения, передает УНН.
"Следственный судья постановил: ходатайство следователя об избрании подозреваемому Безуху удовлетворить. Избрать Безуху мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 27 февраля 2018 года без внесения залога", - говорится в решении суда.
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В интервью журналистам Безух заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать, хотя и не верит в его результативность.
О мотивах своего поступка он отказался сообщать, поскольку "не довел до окончания, как хотел".
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Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14.40.
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Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили 5 заложников, среди них - двое детей, затем еще 4. Преступник задержан. Пострадавших нет.