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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63905 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 101565 просмотра

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Суд разрешил обвиняемому в захвате "Укрпочты" в Харькове выйти под залог

Суд разрешил обвиняемому в захвате "Укрпочты" в Харькове выйти под залог

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова смягчил меру пресечения Владимиру Безухe, обвиняемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в городе, предоставив возможность выйти под залог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Так, 2 декабря суд продлил содержание под стражей Безуха до 30 января 2020 года. Однако, суд также определил Безуху сумму залога в размере 192 100 грн.

Напомним, захват отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове произошел 30 декабря 2017 года. Тогда в заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.

Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 года Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безуха.

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