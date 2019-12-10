Суд разрешил обвиняемому в захвате "Укрпочты" в Харькове выйти под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова смягчил меру пресечения Владимиру Безухe, обвиняемому в захвате заложников в отделении "Укрпочты" в городе, предоставив возможность выйти под залог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.
Так, 2 декабря суд продлил содержание под стражей Безуха до 30 января 2020 года. Однако, суд также определил Безуху сумму залога в размере 192 100 грн.
Напомним, захват отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове произошел 30 декабря 2017 года. Тогда в заложниках оказались девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей.
Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 года Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безуха.