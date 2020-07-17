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Суд Британії оголосить рішення у справі про "борг Януковича" не раніше вересня - ЗМІ

Суд Британії оголосить рішення у справі про "борг Януковича" не раніше вересня - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховний суд Великої Британії не раніше вересня цього року оголосить своє рішення щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів, який був розглянутий в грудні минулого року. Про це з посиланням на прес-службу суду повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Навряд чи рішення буде оголошено раніше, ніж у вересні, так як в кінці липня суд йшов на літні канікули. Точна дата поки не визначена", - повідомили в суді.

Нагадаємо, 12 грудня Британський суд завершив слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації.

Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією експрезидента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.

У березні 2017 року Високий суд Англії виніс прискорене вирішення (summary judgment), що зобов'язує Україну повернути борг. Тоді суддя порахував, що в формальному сенсі предметом позову є звичайний борговий інструмент з англійським правом, за яким позичальник не виконав зобов'язання, і тому у Києва "немає реальних перспектив захиститися від позовних вимог". Однак суддя дозволив Україні подати апеляцію, і вона цим правом скористалася.

У вересні 2018 року Апеляційний суд Англії відхилив три з чотирьох доводів України, на підставі яких вона відмовляється платити. Але суд залишив шанс Україні досягти повноцінного судового розгляду за єдиним аргументу - про те, що Росія примусила Україну до випуску облігацій в її користь через "політичний, економічний і фінансовий тиск", включаючи торгові санкції.

У кінці 2018 року обидві сторони оскаржили рішення Апеляційного суду у Верховному суді Великої Британії: Росія - оскаржила український довід про примус, Україна - захищаючи три її аргументу, відхилені Апеляційним судом. Апеляції Росії і України будуть розглядатися одночасно.

Нагадаємо, раніше постпред РФ при ЄС заявив, що Україна не може відмовитися від боргу Януковича.

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