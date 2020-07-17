Суд Британії оголосить рішення у справі про "борг Януковича" не раніше вересня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховний суд Великої Британії не раніше вересня цього року оголосить своє рішення щодо спору України та Росії про єврооблігації на 3,075 млрд доларів, який був розглянутий в грудні минулого року. Про це з посиланням на прес-службу суду повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Навряд чи рішення буде оголошено раніше, ніж у вересні, так як в кінці липня суд йшов на літні канікули. Точна дата поки не визначена", - повідомили в суді.
Нагадаємо, 12 грудня Британський суд завершив слухання щодо спору України та Росії про єврооблігації.
Суперечка тягнеться з грудня 2015 року, коли Україна відмовилася повертати Росії 3 млрд доларів за євробондами, які були випущені адміністрацією експрезидента України Віктора Януковича в грудні 2013 року і цілком викуплені російським суверенним фондом.
У березні 2017 року Високий суд Англії виніс прискорене вирішення (summary judgment), що зобов'язує Україну повернути борг. Тоді суддя порахував, що в формальному сенсі предметом позову є звичайний борговий інструмент з англійським правом, за яким позичальник не виконав зобов'язання, і тому у Києва "немає реальних перспектив захиститися від позовних вимог". Однак суддя дозволив Україні подати апеляцію, і вона цим правом скористалася.
У вересні 2018 року Апеляційний суд Англії відхилив три з чотирьох доводів України, на підставі яких вона відмовляється платити. Але суд залишив шанс Україні досягти повноцінного судового розгляду за єдиним аргументу - про те, що Росія примусила Україну до випуску облігацій в її користь через "політичний, економічний і фінансовий тиск", включаючи торгові санкції.
У кінці 2018 року обидві сторони оскаржили рішення Апеляційного суду у Верховному суді Великої Британії: Росія - оскаржила український довід про примус, Україна - захищаючи три її аргументу, відхилені Апеляційним судом. Апеляції Росії і України будуть розглядатися одночасно.
Нагадаємо, раніше постпред РФ при ЄС заявив, що Україна не може відмовитися від боргу Януковича.