Суд Британии огласит решение по делу о “долге Януковича” не раньше сентября - СМИ

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховный суд Великобритании не раньше сентября этого года огласит свое решение по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов, который был рассмотрен в декабре прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС, передаёт УНН.