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Суд Британии огласит решение по делу о “долге Януковича” не раньше сентября - СМИ

Киев  •  УНН

 • 23572 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховный суд Великобритании не раньше сентября этого года огласит свое решение по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов, который был рассмотрен в декабре прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС, передаёт УНН.

“Едва ли решение будет оглашено раньше, чем в сентябре, так как в конце июля суд уходил на летние каникулы. Точная дата пока не определена”, — сообщили в суде.

Напомним, 12 декабря Британский суд завершил слушания по спору Украины и России о еврооблигациях.

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России 3 млрд долларов по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и вполне выкуплены российским суверенным фондом.

В марте 2017 года Высокий суд Англии вынес ускоренное решение (summary judgment), что обязывает Украину вернуть долг. Тогда судья посчитал, что в формальном смысле предметом иска является обычный долговой инструмент с английским правом, по которому заемщик не выполнил обязательства, и поэтому у Киева “нет реальных перспектив защититься от исковых требований”. Однако судья разрешил Украине подать апелляцию, и она этим правом воспользовалась.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить. Но суд оставил шанс Украине достичь полноценного судебного разбирательства по единому аргументу — о том, что Россия принудила Украину к выпуску облигаций в ее пользу за “политическое, экономическое и финансовое давление”, включая торговые санкции.

В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение Апелляционного суда в Верховном суде Великобритании: Россия — обжаловала украинский довод о принуждении, Украина — защищая три ее аргумента, отклоненные Апелляционным судом. Апелляции России и Украины будут рассматриваться одновременно.

Напомним, ранее постпред РФ при ЕС заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича.

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