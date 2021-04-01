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Суд арештував підозрюваного у вбивстві студентки у Львові

Київ • УНН

 • 17287 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Личаківський районний суд Львова відправив під варту без можливості внесення застави 19-річного підозрюваного у вбивстві у Львові студентки з Дніпропетровщини. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Цитата:

“Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 травня”, — розповіли в пресслужбі.

Що було раніше

У Львові знайшли мертвою 19-річну студентку з Дніпропетровщини. На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті.

30 березня з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини, отож, вона перебувала у розшуку.

Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуально керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Згодом поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві у Львові 19-річної студентки.

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