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21:00 • 43339 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 61547 просмотра

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки во Львове

Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки во Львове

Киев  •  УНН

 • 17262 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Львова отправил под стражу без возможности внесения залога 19-летнего подозреваемого в убийстве во Львове студентки из Днепропетровской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Цитата:

"Суд применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая", - рассказали в пресс-службе.

Что было ранее

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области. На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

Следователи Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Позже полицейские задержали подозреваемого в убийстве во Львове 19-летней студентки.

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