Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Львова отправил под стражу без возможности внесения залога 19-летнего подозреваемого в убийстве во Львове студентки из Днепропетровской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.
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"Суд применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая", - рассказали в пресс-службе.
Что было ранее
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области. На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.
Следователи Львовского районного управления полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Позже полицейские задержали подозреваемого в убийстве во Львове 19-летней студентки.