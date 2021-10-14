Стрілянина в університеті Пермі: стрілок визнав провину

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"СК висунув обвинувачення Тимуру Бекмансурову у справі про масове вбивство в Пермському вузі. Він повністю визнав свою провину. Слідство наполягає на арешті", — ідеться у повідомленні.

За даними російських ЗМІ, сьогодні Дзержинський суд Пермі розгляне клопотання слідчого комітету Російської Федерації щодо арешту Бекмансурова.

Нагадаємо

20 вересня приблизно об 11:00 за місцевим часом озброєний хлопець напав на Пермський державний національний дослідницький університет.

Злочинець відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло шестеро людей. Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон.

Під час затримання нападник чинив озброєний опір і дістав поранення внаслідок якого йому ампутували ногу. У нього також відмовили нирки, після операції він перебував на гемодіалізі.