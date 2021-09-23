Є шанс вижити: лікарі розповіли про стан пермського стрілка

Деталі

Стан пермського стрілка покращився, зазначено у повідомленні Telegram-каналу.

"Тимур Бекмансуров переніс ампутацію ноги, у нього також відмовили нирки. Після операції він перебував на гемодіалізі. Сьогодні лікарі закінчили процедуру. Стан Бекмансурова ще й досі тяжкий, але лікарі кажуть, що тепер у нього є шанс вижити", - йдеться у повідомленні.

Контекст

20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського держуніверситету Тимур Бекмансуров прийшов з рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.

Загинули шестеро людей, 28 отримали вогнепальні поранення і різні травми.

Через лічені хвилини з'ясувалося, що стрілок написав лист - маніфест, в якому назвав своє оточення "біосміттям" і докладно описав як протягом декількох років готувався вбивати. Президент РФ Володимир Путін назвав подію величезною трагедією, до Пермі з перевірками вилетіли генерали і федеральні міністри. За кадром, проте, залишилася сім'я "колумбайнера". Як вдалося з'ясувати журналістам, трагедії могло й зовсім не статися, "зверни хтось увагу на неадекватну дитину і його дивних батьків".

Пізніше стало відомо, що батько вбивці працює найманцем і воював на боці бойовиків на окупованій території Донбасу.