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Есть шанс выжить: врачи рассказали о состоянии пермского стрелка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. После ампутации ноги и гемодиализа состояние пермского стрелка улучшилось. Об этом со ссылкой на российских врачей сообщает Telegram канал Mash, передает УНН.

Детали

Состояние пермского стрелка улучшилось, говорится в сообщении Telegram-канала.

"Тимур Бекмансуров перенес ампутацию ноги, у него также отказали почки. После операции он находился на гемодиализе. Сегодня врачи закончили процедуру. Состояние Бекмансурова до сих пор тяжелое, но врачи говорят, что теперь у него есть шанс выжить", - говорится в сообщении.

Контекст

20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в кампус своего вуза и устроил бойню.

Погибли шесть человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы.

Спустя считанные минуты выяснилось, что стрелок написал письмо — манифест, в котором назвал окружающих его людей “биомусором” и подробно описал как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией, в Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. За кадром, однако, осталась семья “колумбайнера”. Как удалось выяснить журналистам, трагедии могло и вовсе не случиться, “обрати кто-нибудь внимание на неадекватного ребенка и его странных родителей”.

Позже стало известно, что отец убийцы работает наемником и воевал на стороне боевиков на оккупированной территории Донбасса.

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