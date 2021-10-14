Стрельба в университете Перми: стрелок признал вину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в университете Перми и убил шестерых человек полностью признал свою вину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram канал Mash.
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"СК предъявил обвинение Тимуру Бекмансурову по делу о массовом убийстве в Пермском вузе. Он полностью признал свою вину. Следствие настаивает на аресте", — говорится в сообщении.
По данным российских СМИ, сегодня Дзержинский суд Перми рассмотрит ходатайство следственного комитета Российской Федерации касательно ареста Бекмансурова.
Напомним
20 сентября примерно в 11:00 по местному времени вооруженный парень напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Преступник открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло шесть человек. После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон.
Во время задержания нападающий оказал вооруженное сопротивление и был ранен, в результате чего ему ампутировали ногу. У него также отказали почки, после операции он находился на гемодиализе.