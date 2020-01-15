Стрільба на шкільному баскетбольному матчі в США: двоє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. 15-річний хлопець був звинувачений у нападі при обтяжуючих обставинах за стрілянину в баскетбольному шкільному матчі в Далласі. Про це передає УНН з посиланням на "АВС".
Поліція штату Даллас повідомила про стрільбу під час баскетбольного матчу між шкільними командами “Саут-Оук-Кліфф” та “Кімбалла”.
У результаті інциденту постраждали дві особи. Серйозно поранено 18-річного юнака. Він знаходиться у лікарні в критичному стані через отримане поранення в груди. Також рикошетом кулі зачепило поліцейського. Життю останнього ніщо не загрожує.
Інцидент стався в день відкриття спортивної арени після масштабної реконструкції. Йому передувала бійка на трибуні, яка закінчилася стрільбою.
Зазначається, що поліція затримала 15-річного підозрюваного.
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За словами суперінтенданта шкільного округа Далласа Майкла Інохса, протоколи безпеки для шкільних спортивних заходів в місті будуть “значно” посилені. Починаючи з сьогоднішнього дня, ні на одній спортивній арені не буде допущено ніяких сумок, гаманців або рюкзаків, і глядачам доведеться або проходити через металодетектори, або перевірятися за допомогою металлодетекторних жезлів перед відвідуванням будь-якої гри.
Додамо, що інцидент відобразив національну тенденцію стрільби на шкільних спортивних заходах у США. Дослідження опубліковане в грудні “ABC News” виявило, що з більш ніж два десятки шкільних перестрілок в Сполучених Штатах в 2019 році (57,6 відсотків) відбулося в кінці або під час спортивних заходів, зокрема, баскетбольних та футбольних матчів.
Нагадаємо, кількість масових вбивств в США досягла рекордних показників у 2019 році.