В Техасі під час стрілянини в школі вбито учня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У США у вівторок чоловік відкрив стрілянину в школі в місті Х’юстон (штат Техас), один учень загинув. Про це повідомив місцевий телеканал KHOU11, передає УНН.
Старшокласнику надали медичну допомогу на місці пригоди, однак врятувати його життя не вдалося.
До школи прибули співробітники поліції. Вони розпитують учнів про подробиці того, що сталося.
Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного.
Нагадаємо, у новорічну ніч в США загинули 10 осіб внаслідок стрілянини.