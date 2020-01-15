В Техасе во время стрельбы в школе убит ученика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В США во вторник мужчина открыл стрельбу в школе в городе Хьюстон (штат Техас), один ученик погиб. Об этом сообщил местный телеканал KHOU11, передает УНН.
Старшекласснику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось.
В школу прибыли сотрудники полиции. Они расспрашивают учащихся о подробностях случившегося.
Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.
Напомним, в новогоднюю ночь в США погибли 10 человек в результате стрельбы.