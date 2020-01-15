Стрельба на школьном баскетбольном матче в США: двое получили ранения

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 12750 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 21405 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 39191 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 77684 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 140076 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 144893 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 205241 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199164 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 419755 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231098 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 29168 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 21929 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 26746 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 23627 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 15374 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 172828 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 159839 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 246833 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 419771 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 524633 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 77704 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53274 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 51478 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58037 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88391 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Стрельба на школьном баскетбольном матче в США: двое получили ранения

Киев • УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. 15-летний парень был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах за стрельбу в баскетбольном школьном матче в Далласе. Об этом передает УНН со ссылкой на "АВС".

Стрельба на школьном баскетбольном матче в США: двое получили ранения

Полиция штата Даллас сообщила о стрельбе во время баскетбольного матча между школьными командами “Саут-Оук-Клифф” и “Кимбалл”.

В результате инцидента пострадали два человека. Серьезно ранен 18-летний юноша. Он находится в больнице в критическом состоянии из-за полученного ранения в грудь. Также рикошетом пули задело полицейского. Жизни последнего ничто не угрожает.

Инцидент произошел в день открытия спортивной арены после масштабной реконструкции. Ему предшествовала драка на трибуне, которая закончилась стрельбой.

Отмечается, что полиция задержала 15-летнего подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Техасе во время стрельбы в школе убит ученик

По словам суперинтенданта школьного округа Далласа Майкла Инохса, протоколы безопасности для школьных спортивных мероприятий в городе будут “значительно” усилены. Начиная с сегодняшнего дня, ни на одной спортивной арене не будет допущено никаких сумок, кошельков или рюкзаков, и зрителям придется либо проходить через металлодетекторы, или проверяться с помощью металлодетекторных жезлов перед посещением любой игры.

Добавим, что инцидент отразил национальную тенденцию стрельбы на школьных спортивных мероприятиях в США.

Исследование опубликовано в декабре “ABC News” показало, что из более чем двух десятков школьных перестрелок в Соединенных Штатах в 2019 году (57,6 процентов) произошло в конце или во время спортивных мероприятий, в частности, баскетбольных и футбольных матчей.

Напомним, количество массовых убийств в США достигла рекордных показателей в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46