Стрельба на школьном баскетбольном матче в США: двое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. 15-летний парень был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах за стрельбу в баскетбольном школьном матче в Далласе. Об этом передает УНН со ссылкой на "АВС".
Полиция штата Даллас сообщила о стрельбе во время баскетбольного матча между школьными командами “Саут-Оук-Клифф” и “Кимбалл”.
В результате инцидента пострадали два человека. Серьезно ранен 18-летний юноша. Он находится в больнице в критическом состоянии из-за полученного ранения в грудь. Также рикошетом пули задело полицейского. Жизни последнего ничто не угрожает.
Инцидент произошел в день открытия спортивной арены после масштабной реконструкции. Ему предшествовала драка на трибуне, которая закончилась стрельбой.
Отмечается, что полиция задержала 15-летнего подозреваемого.
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По словам суперинтенданта школьного округа Далласа Майкла Инохса, протоколы безопасности для школьных спортивных мероприятий в городе будут “значительно” усилены. Начиная с сегодняшнего дня, ни на одной спортивной арене не будет допущено никаких сумок, кошельков или рюкзаков, и зрителям придется либо проходить через металлодетекторы, или проверяться с помощью металлодетекторных жезлов перед посещением любой игры.
Добавим, что инцидент отразил национальную тенденцию стрельбы на школьных спортивных мероприятиях в США.
Исследование опубликовано в декабре “ABC News” показало, что из более чем двух десятков школьных перестрелок в Соединенных Штатах в 2019 году (57,6 процентов) произошло в конце или во время спортивных мероприятий, в частности, баскетбольных и футбольных матчей.
Напомним, количество массовых убийств в США достигла рекордных показателей в 2019 году.