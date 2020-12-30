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Стратегії інвестиційного портфелю під час кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У період кризи важливо зберігати фінансову і особисту стабільність. Як поєднати ці два фактори, забезпечити спокійне майбутнє і досягти поставлених цілей - з'ясовував УНН.

Стратегії інвестиційного портфелю під час кризи

Чому фінансове планування важливе?

Фінансове планування — це процес, який спрямовує вас на розуміння та досягнення своїх життєвих цілей шляхом належного управління вашими фінансовими справами. Фінансове планування — це більше, ніж бюджетування та скорочення, правильний фінансовий план збалансує те, що вам потрібно і хочеться сьогодні (в тому числі особисті цілі, які ви ставите на майбутнє). Комплексне або цілісне фінансове планування розглядає загальну картину, щоб врахувати всі відповідні аспекти вашого життя, включаючи бюджет, інвестиції, податки, пенсію, планування нерухомості, управління боргом або ризиками.

Робота з фінансовим планувальником — це більше, ніж короткострокові цілі. Мова йде про інтеграцію всіх фінансових потреб вашого життя в один цілісний план. Багато людей вважають, що їм не потрібен фінансовий план, поки не готові вийти на пенсію. Але будь-яка життєва подія, яка вимагає значного планування, майбутньої дати та значних коштів, потребує фінансового плану. Багато з нас займаються аспектами фінансового планування самостійно, думають про планування весілля чи нової дитини, — для обох цих речей потрібен план.

Структурування портфелів під час кризи на ринку

За часів великої волатильності ринку, яку всі продовжують спостерігати у 2020 році, важливо поглянути на свій портфель і оцінити, чи поточні коливання ринку на 5%, 10%, 15% тощо викликають у вас занепокоєння. Одна справа — не до вподоби те, що відбувається у новинах та на фондовому ринку, а інше — це те, що викликає у вас тривогу до такої міри, що це порушує ваш сон і все життя. Усі ми в той чи інший момент порівнюємо рівень комфорту з ризиком, і, на жаль, це, як правило, ринкова подія, яка виявляє надмірність. Якщо ви виявите, що поточний ринок американських гірок викликає у вас значне занепокоєння, настав час розглянути, які варіанти у вас є, щоб зменшити волатильність у вашому портфелі.

Є кілька важливих речей, які слід пам’ятати:

▪️ Чи порушують зміни в інвестиціях довгострокову життєздатність вашого плану?
▪️ Чи потрібно вам буде внести деякі зміни у свій рух грошових коштів?
▪️ Чи вплинуть зміни на ваші податки за рік?
▪️ Чи підтримають зміни ваші середньо- та довгострокові цілі? Або вам потрібно переглядати цілі?

У контексті фінансового планування величина ризику, який бере на себе портфель, як правило, менша, оскільки норма прибутковості, яку ми намагаємось досягти, базується на тому, що потрібно для реалізації ваших цілей. Побудова та управління портфелем, як і раніше, є ключовими компонентами, а розважливе управління все ще є дуже важливим, але контекст того, які інвестиції обираються - різниться, коли йдеться про те, що ці фонди повинні зробити для вас як для особистості та сім’ї для досягнення способу життя, який ви хочете мати.

На що слід звернути увагу?

Сертифікований фінансовий планувальник допомагає інтегрувати ці плани у вашу більшу фінансову картину, щоб тримати вас на шляху до досягнення ваших коротко- та довгострокових цілей. Люди, які працюють з фінансовим планувальником, стверджують, що відчувають себе набагато зручніше зі своїми повсякденними фінансами в  17bankow.com.

Вони мають більше позитивних почуттів щодо подолання будь-якої невизначеності, яка трапляється на їх шляху, краще підготовлені для управління особистими економічними потрясіннями, такими як втрата роботи, розлучення, хвороба або травма або будь-яка важлива подія у сімейному житті, яка може завдати удару по вашим фінансам. Багато разів наші цілі та плани змінюються, і саме це змушує інвестиції та цілі планування змінюватися.

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