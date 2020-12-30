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Стратегии инвестиционного портфеля во время кризиса

Киев • УНН

 • 15510 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В период кризиса важно сохранять финансовую и личную стабильность. Как совместить эти два фактора, обеспечить спокойное будущее и достичь поставленных целей - выяснял УНН.

Стратегии инвестиционного портфеля во время кризиса

Почему финансовое планирование важно?

Финансовое планирование - это процесс, который направляет вас на понимание и достижения своих жизненных целей путем надлежащего управления вашими финансовыми делами. Финансовое планирование - это больше, чем бюджетирование и сокращение, правильный финансовый план сбалансирует то, что вам нужно и хочется сегодня (в том числе и личные цели, которые вы ставите на будущее). Комплексное или целостное финансовое планирование рассматривает общую картину, чтобы учесть все соответствующие аспекты вашей жизни, включая бюджет, инвестиции, налоги, пенсию, планирование недвижимости, управление долгом или рисками.

Работа с финансовым планировщиком - это больше, чем краткосрочные цели. Речь идет об интеграции всех финансовых потребностей вашей жизни в один целостный план. Многие люди считают, что им не нужен финансовый план, пока не готовы выйти на пенсию. Но любое жизненное событие, которое требует значительного планирования, будущей даты и значительных средств, требует финансового плана. Многие из нас занимаются аспектами финансового планирования самостоятельно, думают о планировании свадьбы или нового ребенка - для обоих этих вещей нужен план.

Структурирование портфелей во время кризиса на рынке

Во времена большой волатильности рынка, которую все продолжают наблюдать в 2020 году, важно взглянуть на свой портфель и оценить, вызывают ли у вас беспокойства текущие колебания рынка на 5%, 10%, 15% и т.д. Одно дело - не нравится то, что происходит в новостях и на фондовом рынке, а остальное - это то, что вызывает у вас тревогу до такой степени, что это нарушает ваш сон и всю жизнь. Все мы в тот или иной момент приравниваем уровень комфорта с риском, и, к сожалению, это, как правило, рыночное событие, которое обнаруживает избыточность. Если вы обнаружите, что текущий рынок американских горок вызывает у вас значительное беспокойство, то пришло время рассмотреть, какие варианты у вас есть, чтобы уменьшить волатильность в вашем портфеле.

Есть несколько важных вещей, которые следует помнить:

▪️ Нарушают ли изменения в инвестициях долгосрочную жизнеспособность вашего плана?
▪️ Нужно ли вам внести некоторые изменения в свое движение денежных средств?
▪️ Повлияют ли изменения на ваши налоги за год?
▪️ Поддержат ли изменения ваши средне- и долгосрочные цели? Или вам нужно пересматривать цели?

В контексте финансового планирования величина риска, который берет на себя портфель, как правило, меньше, поскольку норма доходности, которую мы пытаемся достичь, базируется на том, что нужно для реализации ваших целей. Построение и управление портфелем, как и раньше, являются ключевыми компонентами, а благоразумное управление все еще является очень важным, но контекст того, какие инвестиции выбираются - отличается, когда речь идет о том, что эти фонды должны сделать для вас как для личности и семьи для достижения образа жизни, который вы хотите иметь.

На что следует обратить внимание?

Сертифицированный финансовый планировщик помогает интегрировать эти планы в вашу большую финансовую картину, чтобы держать вас на пути к достижению ваших краткосрочных и долгосрочных целей. Люди, которые работают с финансовым планировщиком, утверждают, что чувствуют себя гораздо удобнее со своими повседневными финансами в 17bankow.com.

Они имеют больше положительных эмоций по преодолению любой неопределенности, которая случается на их пути, лучше подготовлены для управления личными экономическими потрясениями, такими как потеря работы, развод, болезнь или травма или любое важное событие в семейной жизни, которое может нанести удар по вашим финансам. Много раз наши цели и планы меняются, и именно это заставляет инвестиции и цели планирования меняться.

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