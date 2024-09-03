"Страшний день для Полтавщини": голова ОВА повідомив, що злагоджені дії рятувальників та медиків врятували не одне життя, містяни здають кров
Київ • УНН
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін після ворожого удару по Полтаві повідомив, що рятувальники та медики працюють на місці, полтавці здають кров для поранених.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін після ворожого удару по Полтаві повідомив, що рятувальники та медики працюють на місці, полтавці здають кров для поранених, пише УНН.
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"Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим", - вказав Пронін у Telegram.
З його слів, станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня, зазначив він.
"Щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких", - наголосив голова ОВА.
"Ворог використовує будь-які способи для того, щоб зробити Україні болісніше та дезорієнтувати українців. Будь-ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам і допомагайте усім, хто рятує життя", - вказав Пронін.
Нагадаємо
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
Наразі відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.