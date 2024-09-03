"Страшный день для Полтавщины": глава ОВА сообщил, что слаженные действия спасателей и медиков спасли не одну жизнь, горожане сдают кровь

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин после вражеского удара по Полтаве сообщил, что спасатели и медики работают на месте, полтавчане сдают кровь для раненых, пишет УНН.

Детали

"Страшный день для Полтавщины. Учитывая вопросы безопасности без деталей. Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым", - указал Пронин в Telegram.

По его словам, по состоянию на сейчас для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое. Стать донором можно в любой день в течение недели, отметил он.

"Искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких", - подчеркнул глава ОВА.

"Враг использует любые способы для того, чтобы сделать Украине больнее и дезориентировать украинцев. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и помогайте всем, кто спасает жизни", - указал Пронин.

Напомним

По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

На данный момент известно о 41 погибшем. Более 180 человек ранены.