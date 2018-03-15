Столтенберг: НАТО в змозі захистити себе від загроз Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. НАТО посилює свою оборонну міць, щоб мати можливість захиститись від будь-яких загроз, включаючи гібридну, кібер-загрозу та інші види агресії Росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає УНН.
“Ми повинні розуміти, що це відбувається на верхівці безрозсудної поведінки, яка мала місце протягом багатьох років. І НАТО реагує на це, і Велика Британія є частиною цієї відповіді. На сході Альянсу ми розгорнули чотири резервні групи... Ми збільшили втричі розмір сил реагування НАТО. І ми починаємо інвестувати більше в оборону”, — сказав він.
Він наголосив, що НАТО в змозі захистити себе від будь-яких загроз Росії.
“Це все було зроблено, щоб мати можливість послати Росії чітке повідомлення про те, що ми можемо захищатися від будь-яких загроз, включаючи гібридну, кібер-загрозу та інші види агресії. Ми постійно допомагаємо там, де ми можемо це зробити, і я також очікую, що глави держав та урядів приймуть важливе рішення щодо цього, коли вони зустрінуться у Брюсселі в липні”, — зазначив Генсек.
Як повідомляв УНН, США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.