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Столтенберг: НАТО в змозі захистити себе від загроз Росії

Столтенберг: НАТО в змозі захистити себе від загроз Росії

Київ • УНН

 • 7135 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. НАТО посилює свою оборонну міць, щоб мати можливість захиститись від будь-яких загроз, включаючи гібридну, кібер-загрозу та інші види агресії Росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, передає УНН.

“Ми повинні розуміти, що це відбувається на верхівці безрозсудної поведінки, яка мала місце протягом багатьох років. І НАТО реагує на це, і Велика Британія є частиною цієї відповіді. На сході Альянсу ми розгорнули чотири резервні групи... Ми збільшили втричі розмір сил реагування НАТО. І ми починаємо інвестувати більше в оборону”, — сказав він.

Він наголосив, що НАТО в змозі захистити себе від будь-яких загроз Росії.

“Це все було зроблено, щоб мати можливість послати Росії чітке повідомлення про те, що ми можемо захищатися від будь-яких загроз, включаючи гібридну, кібер-загрозу та інші види агресії. Ми постійно допомагаємо там, де ми можемо це зробити, і я також очікую, що глави держав та урядів приймуть важливе рішення щодо цього, коли вони зустрінуться у Брюсселі в липні”, — зазначив Генсек.

Як повідомляв УНН, США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

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