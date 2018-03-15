Столтенберг: НАТО в состоянии защитить себя от угроз России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. НАТО усиливает свою оборонную мощь, чтобы иметь возможность защититься от любых угроз, включая гибридную, кибер-угрозу и другие виды агрессии России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
“Мы должны понимать, что это происходит на верхушке безрассудного поведения, которое имело место в течение многих лет. И НАТО реагирует на это, и Великобритания являются частью этого ответа. На востоке Альянса мы развернули четыре резервные группы... Мы увеличили втрое размер сил реагирования НАТО. И мы начинаем инвестировать больше в оборону”, — сказал он.
Он отметил, что НАТО в состоянии защитить себя от любых угроз России.
“Это все было сделано, чтобы иметь возможность послать России четкое сообщение о том, что мы можем защищаться от любых угроз, включая гибридную, кибер-угрозу и другие виды агрессии. Мы постоянно помогаем там, где мы можем это сделать, и я также ожидаю, что главы государств и правительств примут важное решение по этому поводу, когда они встретятся в Брюсселе в июле”, — отметил Генсек.
Как сообщал УНН, США, Великобритания, Франция и ФРГ обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.