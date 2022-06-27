Столиця випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Києві за минулі вихідні, 25-26 червня, сталося 63 дорожньо-транспортних пригоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Цитата
«Патрульні Києва за вихідні оформили 48 ДТП без травмованих і заявлено 15 ДТП з травмованими», - повідомили в патрульній поліції.
Доповнення
У Київській області за минулі вихідні, 25-26 червня, сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод.
За п’ять місяців у Київській області сталося 3084 ДТП, внаслідок яких загинуло 55 людей.