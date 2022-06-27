Столица опередила Киевскую область по числу ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 25-26 июня, произошло 63 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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«Патрульные Киева за выходные оформили 48 ДТП без травмированных и заявлено 15 ДТП с травмированными», - сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 25-26 июня, произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий.
За пять месяцев в Киевской области произошло 3084 ДТП, в результате которых погибли 55 человек.