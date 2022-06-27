Столица опередила Киевскую область по числу ДТП на выходных

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13:44 • 29078 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 45511 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46403 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24068 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57324 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 25-26 июня, произошло 63 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Цитата

«Патрульные Киева за выходные оформили 48 ДТП без травмированных и заявлено 15 ДТП с травмированными», - сообщили в патрульной полиции.

Дополнение

В Киевской области за минувшие выходные, 25-26 июня, произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий.

За пять месяцев в Киевской области произошло 3084 ДТП, в результате которых погибли 55 человек.

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