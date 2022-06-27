На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП

Цитата

"За вихідні (на Київщині — ред.) всього сталося 44 ДТП, із них з постраждалими 5 ДТП”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

20 червня повідомляли, що за п’ять місяців у Київській області сталося 3084 ДТП, внаслідок яких загинуло 55 людей.

У квітні зазначали, що в Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності і у п'ять разів зменшилася кількість ДТП.