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На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП

На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП

Київ • УНН

 • 129363 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 25-26 червня, сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

Цитата

"За вихідні (на Київщині — ред.) всього сталося 44 ДТП, із них з постраждалими 5 ДТП”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

20 червня повідомляли, що за п’ять місяців у Київській області сталося 3084 ДТП, внаслідок яких загинуло 55 людей.

У квітні зазначали, що в Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності і у п'ять разів зменшилася кількість ДТП.

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