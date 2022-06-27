В Киевской области за выходные произошло более 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киевской области за прошлые выходные, 25-26 июня, произошло более 40 ДТП. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области — ред.) всего произошло 44 ДТП, из них с пострадавшими 5 ДТП”, — сообщили в пресс-службе.
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20 июня сообщали, что за пять месяцев в Киевской области произошло 3084 ДТП, в результате которых погибли 55 человек.
В апреле отмечали, что в Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в пять раз уменьшилось количество ДТП.