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Степанов заявив, що потрібно підготувати ще 15 тисяч ліжок для "коронавірусних" пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що потрібно підготувати ще щонайменше 15 тисяч ліжок, які визначені під COVID-19 через зростання кількості хворих. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов заявив, що потрібно підготувати ще 15 тисяч ліжок для "коронавірусних" пацієнтів

"Я думаю, що ми найближчим часом... Міністерство охорони здоров’я надасть відповідне доручення на місця. Окрім тих 35 тисяч ліжок, які у нас вже визначені під COVID-19, у зв’язку зі зростанням кількості хворих ми вважаємо, що нам потрібно почати готувати ще у певній кількості ліжка для хворих у залежності від регіону. Я думаю, що завдання, яке буде дано цілком по Україні... думаю, нам потрібно підготувати ще порядком 15 тисяч ліжок", - розповів Степанов.

Степанов нагадав, що МОЗ збільшило кількість готових ліжок з 12 тисяч, які були, станом на кінець березня-початок квітня. Наразі у лікарнях 35 тисяч ліжок.

"Ви бачете, яке зростання і ми майже вже наближуємося до 3 тисяч (хворих за добу - ред.). І я думаю, що нам потрібно готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав Степанов.

За його словами, також є пропозиція МОЗ щодо закупівлі додаткового обладнання, а саме - кисневих концентраторів.

Нагадаємо, Степанов розповів про заповненість ліжок "коронавірусними" пацієнтами у регіонах.

Як повідомлялося, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі.

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