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Степанов заявил, что нужно подготовить еще 15 тысяч коек для "коронавирусных" пациентов

Киев • УНН

 • 15195 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нужно подготовить еще по меньшей мере 15 тысяч коек, которые определены под COVID-19 из-за роста количества больных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов заявил, что нужно подготовить еще 15 тысяч коек для "коронавирусных" пациентов

"Я думаю, что мы в ближайшее время... Министерство здравоохранения предоставит соответствующее поручение на места. Кроме тех 35 тысяч коек, которые у нас уже определены под COVID-19, в связи с ростом количества больных мы считаем, что нам нужно начать готовить еще в определенном количестве кровати для больных в зависимости от региона. Я думаю, что задача, которая будет дана в целом по Украине... думаю, нам нужно подготовить еще порядка 15 тысяч коек", - рассказал Степанов.

Степанов напомнил, что Минздрав увеличил количество готовых коек с 12 тысяч, которые были, по состоянию на конец марта-начало апреля. Сейчас в больницах 35 тысяч коек.

"Вы видите, какой рост и мы почти уже приближаемся к 3 тысяч (больных за сутки - ред.). И я думаю, что нам нужно готовиться к любому развитию событий", - добавил Степанов.

По его словам, также есть предложение Минздрава по закупке дополнительного оборудования, а именно - кислородных концентраторов.

Напомним, Степанов рассказал о заполненности кроватей "коронавирусными" пациентами в регионах.

Как сообщалось, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.

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