Степанов: випадків утилізації надлишкових доз вакцин від COVID-19 не було

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"Це могли бути виключно якісь технічні моменти, умовно щось там не вдалося зробити. Але таких речей щодо утилізації надлишкових доз не було", - заявив глава МОЗ.

Деталі

Міністр Степанов також нагадав про те, що вніс зміни до наказу МОЗ з використання надлишкових доз вакцинних препаратів.

"Ви знаєте, що мною були внесені зміни до наказу щодо надлишкових доз, щоб ми робили щеплення виключно пріоритетних груп ризику. Ми прибрали всіх публічних осіб, лідерів громадської думки, щоб це було виключно в рамках національного плану", - зазначив він.

Доповнення

Нагадаємо, у МОЗ українців просять повідомляти до контактного центру про випадки щеплення від коронавірусу поза чергою.

Раніше міністр Степанов також підписав наказ, згідно з яким залишковими дозами вакцин від COVID-19 будуть щеплювати виключно групи першого і другого етапів вакцинальної кампанії, а не публічних осіб.

Довідка

Згідно з Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на 2021 рік, в Україні з травня буде робитися 5,65 млн щеплень від COVID-19 на місяць. До кінця року планується також охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення для формування колективного імунітету. Для цього потрібно близько 48 млн щеплень (з розрахунку два щеплення на особу), при цьому наразі трохи менше половини — понад 21,9 млн доз — від необхідної кількості вже отримано, оплачено та законтрактовано.

Серед них 8,9 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer. З них 8 млн доз в рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).

Поставки вакцини Novavax заплановані по 2 млн доз на місяць з серпня.