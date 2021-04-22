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Степанов: случаев утилизации избыточных доз вакцин от COVID-19 не было

Степанов: случаев утилизации избыточных доз вакцин от COVID-19 не было

Киев  •  УНН

 • 9517 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 заявил, что случаев утилизации избыточных доз вакцин от COVID-19 не было, информирует УНН.

Цитата:

"Это могли быть только какие-то технические моменты, условно что-то там не удалось. Но таких вещей утилизации избыточных доз не было", - заявил глава Минздрава.

Детали

Министр Степанов также напомнил о том, что внес изменения в приказ Минздрава по использованию избыточных доз вакцинных препаратов.

"Вы знаете, что мной были внесены изменения в приказ относительно избыточных доз, чтобы мы делали прививки исключительно приоритетным группам риска. Мы убрали всех публичных лиц, лидеров общественного мнения, чтобы это было исключительно в рамках национального плана", - отметил он.

Дополнение

Напомним, в Минздраве украинцев просят сообщать в контактный центр о случаях прививки от коронавируса вне очереди.

Ранее министр Степанов также подписал приказ, согласно которому остаточными дозами вакцин от COVID-19 будут прививать исключительно группы первого и второго этапов вакцинальной кампании, а не публичных лиц.

Справка

Согласно Национальному плану вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, в Украине с мая будет делаться 5,65 млн прививок от COVID-19 в месяц. До конца года планируется также охватить вакцинацией большую часть взрослого населения для формирования коллективного иммунитета. Для этого нужно около 48 млн прививок (из расчета две прививки на человека), при этом пока чуть меньше половины - более 21,9 млн доз - от необходимого количества уже получено, оплачено и законтрактовано.

Среди них 8,9 млн доз вакцины Oxford / AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer. Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы по 2 млн доз в месяц с августа.

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