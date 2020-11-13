Степанов спрогнозував, як пройде зима в Україні в умовах пандемії

"У нас не буде легкої зими. У нас буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Степанов розповідав, що Україну чекає важкий період пандемії COVID-19, який триватиме, орієнтовно, до квітня.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 13 листопада зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни - 11 787.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що для Міністерства охорони здоров’я та лікарів найкращий сценарій - це повний “локдаун” на мінімум 3 тижні.