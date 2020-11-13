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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 15582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 42604 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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13:25 • 82415 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111177 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89280 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97239 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102542 просмотра

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Степанов спрогнозировал, как пройдет зима в Украине в условиях пандемии

Степанов спрогнозировал, как пройдет зима в Украине в условиях пандемии

Киев  •  УНН

 • 29916 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Зима в Украине будет очень тяжелой из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас не будет легкой зимы. У нас будет очень трудно. Наша главная задача - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал Степанов.

Напомним, Степанов рассказывал, что Украину ожидает тяжелый период пандемии COVID-19, который продлится ориентировочно до апреля.

Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:00 13 ноября зафиксировано уже 512 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны - 11787.

Напомним, Степанов заявлял, что для Министерства здравоохранения и врачей лучший сценарий - это полный "локдаун" на минимум 3 недели.

Украинские Национальные Новости

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