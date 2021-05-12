Степанов розповів, чи очікувати в Україні спалах четвертої хвилі COVID-19

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"Я вдячний українцям, що вони більш-менш дослухалися щодо Великодня і всіх свят і не було такої кількості людей, які відвідували храми. Все ж таки за статистикою, яку нам надала Національна поліція, вона там у 8 разів нижча, ніж це було до епідемії у 2019 році: 793 тисяч проти 6-7 мільйонів", - зауважив Степанов.

Деталі

Завдяки дотриманню більшістю українців протиепідемічних норм під час свят МОЗ прогнозує не отримати спалаху четвертої хвилі пандемії COVID-19, зазначив міністр Степанов. Він також підкреслив, що хоч Україна й готова до появи індійського штаму коронавірусу, однак головне – максимальне дотримання карантинних обмежень.

"Механізми боротьби з індійським штамом, як і з будь-яким іншим штамом коронавірусної хвороби, – вони всі однакові. (…) Як би ми цього хотіли або не хотіли, але єдиним механізмом щодо розповсюдження є саме дотримання всіх карантинних обмежень, поки в нас не провакциновано щонайменше 60-70% громадян. Тому ми повинні максимально дотримуватися тих карантинних обмежень, які є", - наголосив глава МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, за словами Максима Степанова в Україну найближчим часом прибуде нова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer: попередньо — з 17 травня.

За даними МОЗ, за минулу добу, 11 травня, 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення. Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії.