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Степанов розповів, чи очікувати в Україні спалах четвертої хвилі COVID-19

Київ • УНН

 • 15350 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подякував українцям, які дотримувались карантинних вимог під час травневих і Великодніх свят, таким чином зменшивши ймовірність спалаху четвертої хвилі пандемії COVID-19. Про це він повідомив під час брифінгу в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, передає кореспондент УНН.

Степанов розповів, чи очікувати в Україні спалах четвертої хвилі COVID-19

Цитата:

"Я вдячний українцям, що вони більш-менш дослухалися щодо Великодня і всіх свят і не було такої кількості людей, які відвідували храми. Все ж таки за статистикою, яку нам надала Національна поліція, вона там у 8 разів нижча, ніж це було до епідемії у 2019 році: 793 тисяч проти 6-7 мільйонів", - зауважив Степанов.

Деталі

Завдяки дотриманню більшістю українців протиепідемічних норм під час свят МОЗ прогнозує не отримати спалаху четвертої хвилі пандемії COVID-19, зазначив міністр Степанов. Він також підкреслив, що хоч Україна й готова до появи індійського штаму коронавірусу, однак головне – максимальне дотримання карантинних обмежень.

"Механізми боротьби з індійським штамом, як і з будь-яким іншим штамом коронавірусної хвороби, – вони всі однакові. (…) Як би ми цього хотіли або не хотіли, але єдиним механізмом щодо розповсюдження є саме дотримання всіх карантинних обмежень, поки в нас не провакциновано щонайменше 60-70% громадян. Тому ми повинні максимально дотримуватися тих карантинних обмежень, які є", - наголосив глава МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, за словами Максима Степанова в Україну найближчим часом прибуде нова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer: попередньо — з 17 травня

За даними МОЗ, за минулу добу, 11 травня, 18 264 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення. Загалом 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії.

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