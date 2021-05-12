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Степанов рассказал, ожидать ли в Украине вспышку четвертой волны COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов поблагодарил украинцев, которые придерживались карантинных требований во время майских и Пасхальных праздников, таким образом уменьшив вероятность вспышки четвертой волны пандемии COVID-19. Об этом он сообщил во время брифинга в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, передает корреспондент УНН.

Степанов рассказал, ожидать ли в Украине вспышку четвертой волны COVID-19

Цитата:

"Я благодарен украинцам, что они более или менее прислушались относительно Пасхи и всех праздников и не было такого количества людей, которые посещали храмы. Все же по статистике, которую нам предоставила Национальная полиция, она там в 8 раз ниже, чем это было до эпидемии в 2019 году: 793 тысяч против 6-7 миллионов", - отметил Степанов.

Детали

Благодаря соблюдению большинством украинцев санитарных норм во время праздников Минздрав прогнозирует не получить вспышку четвертой волны пандемии COVID-19, отметил министр Степанов. Он также подчеркнул, что хотя Украина и готова к появлению индийского штамма коронавируса, однако главное - максимальное соблюдение карантина.

"Механизмы борьбы с индийским штаммом, как и с любым другим штаммом коронавирусной болезни - они все одинаковые. (...) Как бы мы этого хотели или не хотели, но единственным механизмом по распространению является именно соблюдение всех карантинных ограничений, пока у нас не провакцинировано менее 60-70% граждан. Поэтому мы должны максимально придерживаться тех карантинных ограничений, которые есть", - подчеркнул глава Минздрава.

Дополнение

Напомним, по словам Максима Степанова в Украину в ближайшее время прибудет новая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer: предварительно - с 17 мая.

По данным Минздрава, за минувшие сутки, 11 мая, 18 264 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки. В общем 882 621 человек привито с начала прививочной кампании.

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