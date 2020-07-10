Степанов прокоментував, чи від COVID-19 найбільше страждають люди з другою групою крові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що йому не знайомі наукові дослідження про те, що найбільше від COVID-19 страждають люди з другою групою крові. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З якимись науковими дослідженнями щодо групи крові - мені вони не знайомі”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи правда, що найбільше страждають від COVID-19 люди з другою групою крові.
Нагадаємо, Голубовська розповіла, люди з якою групою крові можуть важче переносити COVID-19.
Як повідомляв УНН, в Україні на ранок 10 липня зафіксовано вже 52 043 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 819.