Голубовська розповіла, люди з якою групою крові можуть важче переносити COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що люди з другою групою крові нібито важче хворіють на COVID-19. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"Таке є, що друга група крові нібито хворіє важче. Але, на жаль, в клініці ми бачимо по-різному. І теж третя група крові", - сказала Ольга Голубовська.
Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.