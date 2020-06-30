Голубовська розповіла, люди з якою групою крові можуть важче переносити COVID-19

"Таке є, що друга група крові нібито хворіє важче. Але, на жаль, в клініці ми бачимо по-різному. І теж третя група крові", - сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.