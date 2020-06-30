Голубовская рассказала, люди с какой группой крови могут тяжелее переносить COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что люди со второй группой крови якобы тяжелее болеют COVID-19. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“Такое есть, что вторая группа крови якобы болеет тяжелее. Но, к сожалению, в клинике мы видим по-разному. И тоже третья группа крови”, - сказала Ольга Голубовская.
Напомним, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.