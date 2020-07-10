Степанов прокомментировал, страдают ли люди со второй группой крови от COVID-19 больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что ему не знакомы научные исследования о том, что больше всего от COVID-19 страдают люди со второй группой крови. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С какими-то научными исследованиями по группе крови - мне они не знакомы", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, правда ли, что больше всего страдают от COVID-19 люди со второй группой крови.
Напомним, Голубовская рассказала, люди с группой крови могут труднее переносить COVID-19.
Как сообщал УНН, в Украине на утро 10 июля зафиксировано уже 52 043 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки - 819.