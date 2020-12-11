Степанов про локдаун на свята: в Європі обмеження виконуються, а в Україні є ментальність

“Ми живемо в Україні і бачимо, як інколи виконуються ті обмеження, які ми вводимо. Є наша ментальність. Ми розуміємо, що якщо жорсткий карантин вводиться в якихось європейських країнах, то його дотримуються. Якщо написано, що ти не можеш відходити на кілометр від свого будинку й треба записуватися, куди ти йдеш, як то було у Франції, то це повністю виконується. Ми розуміємо, що в нашій країні інколи, коли написано, що ресторан повинен працювати до 10 години (22:00 — ред.), то ми спостерігаємо роботу до першої години. От саме тому ми завжди намагаємося знайти [баланс]. Та й ми знаходимося (на відміну від країн ЄС — ред.) в іншій економічній ситуації, наші підприємці знаходяться в іншій ситуації. Тому, ми завжди шукаємо баланс між епідемічними заходами, які впливають на розповсюдження „ковіду“, й звичайним життям”, — повідомив Степанов.

Також міністр вкотре відзначив, що “карантин вихідного дня” дав позитивний результат, хоч і не максимальний.

“Чому з 8 січня? Є дві речі. Перша — ми дивилися розрахунки зростання кількості захворілих. Окрім того, для нас дуже важливим було провести такий собі „плановий“ жорсткий карантин до кінця січня, адже в кінці січня у нас починається зростання кількості хворих на грип... До нього нам треба підійти з мінімальними цифрами хворих на COVID-19”, — підсумував міністр.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Глава МОЗ Степанов назвав основні причини, чому в Україні посилюють карантин.

Додамо, що голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що на запровадженні Кабінетом міністрів України жорсткого карантину після новорічних свят наполягали представники органів місцевого самоврядування, які були долучені до обговорення термінів введення локдауну.