Степанов о локдауне на праздники: в Европе ограничения выполняются, а в Украине есть ментальность

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Среди причин того, что жесткие карантинные ограничения не ввели на Новый год и Рождество, как это сделал ряд стран Европы, стал менталитет граждан Украины, которые бы пренебрегали правилами в то время, как в ЕС правила соблюдаются. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует УНН.