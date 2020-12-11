Степанов о локдауне на праздники: в Европе ограничения выполняются, а в Украине есть ментальность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Среди причин того, что жесткие карантинные ограничения не ввели на Новый год и Рождество, как это сделал ряд стран Европы, стал менталитет граждан Украины, которые бы пренебрегали правилами в то время, как в ЕС правила соблюдаются. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует УНН.
“Мы живем в Украине и видим, как иногда выполняются те ограничения, которые мы вводим. Есть наша ментальность. Мы понимаем, что если жесткий карантин вводится в каких европейских странах, то ему следуют. Если написано, что ты не можешь отходить на километр от своего дома и надо записываться, куда ты идешь, как было во Франции, то это полностью выполняется. Мы понимаем, что в нашей стране иногда, когда написано, что ресторан должен работать до 10:00 (22:00 — ред.), то мы наблюдаем работу до часу. Вот именно поэтому мы всегда стараемся найти [баланс]. И мы находимся (в отличие от стран ЕС — ред.) в другой экономической ситуации, наши предприниматели находятся в иной ситуации. Поэтому, мы всегда ищем баланс между эпидемическими мерами, которые влияют на распространение „ковида“, и обычной жизнью”, — сообщил Степанов.
Также министр в очередной раз отметил, что “карантин выходного дня” дал положительный результат, хоть и не максимальный.
“Почему с 8 января? Есть две вещи. Первая — мы смотрели расчеты рост количества заболевших. Кроме того, для нас очень важным было провести некий „плановый“ жесткий карантин до конца января, ведь в конце января у нас начинается рост количества больных гриппом... К нему мы должны подойти с минимальными цифрами больных COVID-19”, — подытожил министр.
Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Глава Минздрава Степанов назвал основные причины, почему в Украине усиливают карантин.
Добавим, что председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что на введении жесткого карантина после новогодних праздников настаивали представители органов местного самоуправления, которые были приобщены к обсуждению сроков ввода локдауна.