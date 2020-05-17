Степанов повідомив, коли костюми біозахисту з Китаю направлять в регіони

“Вантаж вже прибув в Україну. З понеділка почнеться розподіл всіх цих костюмів по наших лікарнях, лабораторних центрах, саме там, де вони більше всього потрібні. І у понеділок-вівторок ці костюми поїдуть безпосередньо до наших медичних працівників”, — зазначив міністр.

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Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ раніше, у Китаї вироблена та готова до експортування 71 тисяча костюмів біологічного захисту на замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Проте доставити їх можуть з затримкою.