МОЗ попередило про можливу затримку з доставкою 71 тис. костюмів біозахисту

“МОЗ уклало договір (з КНР — ред.) на постачання костюмів біологічного захисту, на постачання 71 тисячі таких костюмів. Вони надали повністю всю сертифікацію. Костюми повинні були прийти в Україну до 1 травня, але на сьогоднішній день ми отримали повідомлення від заводу-виробника про те, що 25 квітня урядом Китаю було прийнято рішення щодо повного контролю всіх засобів індивідуального захисту, що експортуються з КНР, і на сьогоднішній день ми отримали інформацію, що можлива затримка з прибуттям”, — повідомила Шаталова.

У МОЗ очікують, що близько 10 днів ситуація буде вирішена.

“Виробник повідомив, що всі костюми вироблені та очікують на експортування”, — сказала заступник міністра.

Нагадаємо, що на закупівлю костюмів біологічного захисту МОЗ виділило 35 млн грн.

Як раніше повідомляв УНН, Державне підприємство “Медичні закупівлі України”, погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікало із наданням МОЗ необхідних документів, які б підтверджували їхню якість. Тому міністерство здійснило закупівлю самостійно. Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова направила у правоохоронні органи заяву про вчинення злочину держпідприємством.