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У МОЗ прокоментували скандал з держпідприємством "Медзакупівлі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державне підприємство “Медичні закупівлі України”, погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікало із наданням Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) необхідних документів, які б підтверджували їхню якість. Тому міністерство здійснило закупівлю самостійно. Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на онлайн-брифінгу у середу повідомила, що направила у правоохоронні органи заяву про вчинення злочину держпідприємством, передає кореспондент УНН.

“МОЗ звернулося листом від 10 квітня до ДП "Медичні закупівлі“, щодо здійснення держпідприємством закупівлі костюмів біологічного захисту. У той же час, ДП не подало на погодження технічне завдання для погодження цієї закупівлі. Це означає, що МОЗ не розуміло, якої саме якості товар буде закуповувати держпідприємство і чи відповідає цей товар, який воно планує закупити, здійсненню протиепідемічних заходів”, — розповіла Шаталова.

Вона підкреслила, що міністерство неодноразово просило надати усі умови договору.

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“У цьому і полягає рішення здійснити закупівлю власними силами міністерства. Я вчора підготувала і направила у правоохоронні органи заяву про вчинення злочину ДП "Медичні закупівлі“. Сподіваюсь на реакцію”, — повідомила заступник міністра.

У міністерстві зазначили, що не зобов’язані робити закупівлі самі, адже саме для цього і було створено держпідприємство.

“Сподіваюсь, що ми зможемо налагодити нашу роботу і роботу ДП, щоб вона була максимально прозорою з тотальним та абсолютним дотриманням законодавства України”, — резюмувала Шаталова.

Раніше УНН писав, що скандальний директор ДП “Медзакупівлі” намагався придбати для лікарів костюми сумнівної якості.

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