Степанов сообщил, когда костюмы биозащиты из Китая направят в регионы

"Груз уже прибыл в Украину. С понедельника начнется распределение всех этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам, именно там, где они больше всего нужны. И в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - отметил министр.

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Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, в Китае произведена и готова к экспорту 71 тыс. костюмов биологической защиты по заказу Министерства здравоохранения Украины. Однако доставить их могут с задержкой.