У МОЗ розповіли, хто платить за стаціонарне лікування від COVID-19

“Держава у повному обсязі забезпечує лікування хворих на COVID-19, в нас було прийнято 4 пакети для лікування хворих на COVID-19 — це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, пакет окремий по мобільних бригадах та стаціонарна допомога хворим, які лікувалися у квітні у лікарнях, які не увійшли до складу опорних лікарень для лікування хворих на COVID-19”, — зазначив міністр.

За його словами, до вартості цих пакетів входить вся вартість лікування, згідно переліку лікарських засобів, які затвердженні на національному рівні та національних стандартах, а також заробітна плата, яка становить 300% від заробітної плати лікарів та медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні станом на 17 травня зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19.